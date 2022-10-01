Где купить мухомор

Как правильно выбрать магазин или продавца мухоморов

Для покупки качественного мухомора и быстрой доставки необходимо совершить следующие действия:

  • Найти в интернете магазин мухоморов и проверить его на надежность.
    Посмотреть сколько времени существует данный магазин.

Магазин мухоморов

Пример поиска магазина мухоморов

  • Посмотреть отзывы о продавце мухоморов. Лучше всего если эти отзывы будут не на самом сайте, а на сторонних ресурсах, например видео отзывы на Ютубе.

Отзывы покупателей о магазине мухоморов

  • Определить качество обслуживания. Вам должны ответить сразу и предоставить всю информацию, дать ссылку с трек-номером для отслеживания посылки, указать стоимость и сроки доставки.

  • Если есть сомнения, то попросите продавца прислать фото товара и написать что-нибудь на бумаге рядом с товаром (например имя или номер телефона).

Также можно попросить продавца мухоморов сделать онлайн видео съёмку, чтоб наглядно рассмотреть качество шляпок мухомора.

Фото мухоморов по запросу покупателя

  • После оформления вам должны приходить смс уведомления о всех действиях и перемещениях посылки с мухоморами.

  • Мухомор для микродозинга в капсулах не стоит покупать т.к туда могут намешать все что угодно). Тоже самое и с мухомором в порошке.

Целые шляпки мухомора в ваккуумной упаковке

  • Сушеные шляпки мухомора в вакуумной упаковке - очень хорошее предложение т.к увеличивается срок хранения мухомора.

  • Если речь о покупке мухомора для микродозинга, то достаточно приобрести еще и весы с точностью не менее 0,1 грамма.

Мухомор красный, пантерный считается ядовитым грибом.
Перед любым его применением необходимо проконсультироваться со специалистом!