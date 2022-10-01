Где купить мухомор
Как правильно выбрать магазин или продавца мухоморов
Для покупки качественного мухомора и быстрой доставки необходимо совершить следующие действия:
Найти в интернете магазин мухоморов и проверить его на надежность.
Посмотреть сколько времени существует данный магазин.
Пример поиска магазина мухоморов
Посмотреть отзывы о продавце мухоморов. Лучше всего если эти отзывы будут не на самом сайте, а на сторонних ресурсах, например видео отзывы на Ютубе.
Определить качество обслуживания. Вам должны ответить сразу и предоставить всю информацию, дать ссылку с трек-номером для отслеживания посылки, указать стоимость и сроки доставки.
Если есть сомнения, то попросите продавца прислать фото товара и написать что-нибудь на бумаге рядом с товаром (например имя или номер телефона).
Также можно попросить продавца мухоморов сделать онлайн видео съёмку, чтоб наглядно рассмотреть качество шляпок мухомора.
Фото мухоморов по запросу покупателя
После оформления вам должны приходить смс уведомления о всех действиях и перемещениях посылки с мухоморами.
Мухомор для микродозинга в капсулах не стоит покупать т.к туда могут намешать все что угодно). Тоже самое и с мухомором в порошке.
Целые шляпки мухомора в ваккуумной упаковке
Сушеные шляпки мухомора в вакуумной упаковке - очень хорошее предложение т.к увеличивается срок хранения мухомора.
Если речь о покупке мухомора для микродозинга, то достаточно приобрести еще и весы с точностью не менее 0,1 грамма.
Мухомор красный, пантерный считается ядовитым грибом.
Перед любым его применением необходимо проконсультироваться со специалистом!