Мухоморный микродозинг — это употребление мухомора красного (amanita muscaria) или мухомора пантерного (amanita pantherina) в маленьких суточных дозах (до 1,5 грамм).





Для употребления мухомора микродозами необходимо его сушёные шляпки взвесить на специальных весах, размельчить и залить горячей водой (примерно 80 градусов).

Через 20 минут добавить соль, сметану и напиток готов!





Так же можно сушеные шляпки мухомора, после взвешивания, есть целиком как чипсы.





Дозы можно делить на два приёма: утром и вечером перед сном. Главное соблюдать суточную норму.



