Мухомор сушеный
Купить сушеные шляпки мухомора в вакуумной упаковке
Доставка почтой России 1 классом
Видео-отзывы наших покупателей:
Сбор мухоморов в экологически чистых лесах Марий Эл и Удмуртии
Микродозинг мухомора
Мухоморный микродозинг — это употребление мухомора красного (amanita muscaria) или мухомора пантерного (amanita pantherina) в маленьких суточных дозах (до 1,5 грамм).
Для употребления мухомора микродозами необходимо его сушёные шляпки взвесить на специальных весах, размельчить и залить горячей водой (примерно 80 градусов).
Через 20 минут добавить соль, сметану и напиток готов!
Так же можно сушеные шляпки мухомора, после взвешивания, есть целиком как чипсы.
Дозы можно делить на два приёма: утром и вечером перед сном. Главное соблюдать суточную норму.
Видео о приготовлении мухомора в мистических целях:
Приготовление и хранение мухомора
Как лучше сохранить мухомор после сбора?
Для максимального сохранения всех полезных свойств гриба необходимо:
Отделить шляпки от ножек
Шляпки очистить от грязи (мыть нельзя)
Подвялить мухомор на солнце в течении дня
Сушить мухомор в дегидраторе при температуре 35 градусов до полного высыхания
Сразу после сушки упаковать в вакуумные пакеты
Убрать в прохладное, темное место.
Примерно через два месяца иботеновая кислота декарбоксилируется в мусцимол, что делает мухомор красный съедобным грибом ( М.Вишневский, Баба Маша).