Мухомор сушеный

Купить сушеные шляпки мухомора в вакуумной упаковке

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Мухоморы в вакуумной упаковке по 50гр.Сушёные шляпки мухомора

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Сбор мухоморов в экологически чистых лесах Марий Эл и Удмуртии

Микродозинг мухомора

Мухоморный микродозинг — это употребление мухомора красного (amanita muscaria) или мухомора пантерного (amanita pantherina) в маленьких суточных дозах (до 1,5 грамм).


Для употребления мухомора микродозами необходимо его сушёные шляпки взвесить на специальных весах, размельчить и залить горячей водой (примерно 80 градусов).

Через 20 минут добавить соль, сметану и напиток готов!


Так же можно сушеные шляпки мухомора, после взвешивания, есть целиком как чипсы.


Дозы можно делить на два приёма: утром и вечером перед сном. Главное соблюдать суточную норму.


Все для микродозинга
Приготовление мухоморного напитка для микродозирования

Видео о приготовлении мухомора в мистических целях:

Приготовление и хранение мухомора

Как лучше сохранить мухомор после сбора?

Для максимального сохранения всех полезных свойств гриба необходимо:

  • Отделить шляпки от ножек

  • Шляпки очистить от грязи (мыть нельзя)

  • Подвялить мухомор на солнце в течении дня

  • Сушить мухомор в дегидраторе при температуре 35 градусов до полного высыхания

  • Сразу после сушки упаковать в вакуумные пакеты

  • Убрать в прохладное, темное место.


Примерно через два месяца иботеновая кислота декарбоксилируется в мусцимол, что делает мухомор красный съедобным грибом ( М.Вишневский, Баба Маша).